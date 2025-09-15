Kleb dir deinen Feuerwehr-Helden!

Schon aus der Ferne war am Samstag deutlich zu erkennen, dass beim REWE-Markt in Wemding etwas Außergewöhnliches stattfand: Der Feuerwehrkran der ortsansässigen Feuerwehr mit teilweise ausgefahrenem Kranausleger und ein weiteres Einsatzfahrzeug zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Feuerwehr Wemding hatte zur „Kickoff Party“ eingeladen, bei der neben einer Fahrzeugausstellung und einer Schauübung noch viele weitere Aktionen geboten wurden. Der eigentliche Höhepunkt war aber ein ganz anderer. Doch der Reihe nach.

Der Aktionstag begann am Samstagmorgen mit der offiziellen Eröffnung durch Kommandant und ersten Vorsitzenden Benedikt Bosch, Kreisbrandrat Heinz Mayr und Bürgermeister Martin Drexler. So kam Bosch in seiner Eröffnungsrede sehr schnell zum Kern der Veranstaltung: „die Feuerwehr sichtbar machen und für die Kinder- und Jugendfeuerwehr Werbung zu machen“.

Der Rewe-Markt tritt neben anderen als offizieller Sponsor auf

Direkt nach seinem Amtsantritt im Januar hatte Kinderfeuerwehrwart Noah Berber ihm den Vorschlag unterbreitet, die Öffentlichkeitsarbeit durch ein Sammelalbum mit Stickern zu stärken. Bosch war sofort begeistert und übertrug Berber die Umsetzung, der gemeinsam mit einem Team aus den Reihen der aktiven Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr das Design und den Inhalt des Albums erarbeitete. Mit dem Rewe-Markt in Wemding konnte neben weiterer Sponsoren ein potentieller Unterstützer gewonnen werden, der diese Aktion bewirbt und den Parkplatz für den Aktionstag zur Verfügung gestellt hat. Hier kann auch das Stickeralbum und die notwendigen Sticker dazu erworben werden.

Kreisbrandrat Mayr betonte wie wichtig es ist „die Feuerwehren auch mal sichtbar zu machen außerhalb von Einsätzen“. Bürgermeister Drexler schlug in seiner Rede einen humorvollen Bogen von seiner eigenen Sammelleidenschaft für Fußballbilder des FC Schalke 04 in seiner Jugend zu der aktuellen Aktion der Feuerwehr Wemding und meinte verschmitzt: „Zum ersten Mal kann ich etwas sammeln und dabei gewinnen!“

Die Besucherinnen und Besucher konnten aktiv werden

Am Aktionstag auf dem REWE-Parkplatz gab es für die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden: Sie konnten das Stickeralbum erwerben, ihr Können beim Einsatz eines Feuerlöschers zeigen und den Feuerwehrkran sowie ein Einsatzfahrzeug aus nächster Nähe betrachten. Am Nachmittag demonstrierte die Feuerwehr bei einer Schauübung, wie sie vom Eingang eines Notrufes bis zum Abschluss eines Einsatzes bei einem Autounfall arbeitet.

Man darf gespannt sein, wie diese Aktion in Wemding unter dem Motto „Wemding sammelt – und zwar Feuerwehrhelden!“ angenommen wird und ob die Sammelleidenschaft wirklich auf die Bevölkerung aller Altersgruppen überschwappt. Beispiele aus der näheren Umgebung, wie die Stickeralbum-Aktion des BC Huisheim im vergangenen Jahr, zeigen, dass dies durchaus möglich ist.