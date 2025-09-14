Feuerwehr Wemding mit einer mitreißenden Aktion: Kleb dir deinen Feuerwehr-Helden!

Schon aus der Ferne war am Samstag deutlich zu erkennen, dass beim Rewe-Markt in Wemding etwas Außergewöhnliches stattfand: Der Feuerwehrkran der ortsansässigen Feuerwehr mit teilweise ausgefahrenem Kranausleger und ein weiteres Einsatzfahrzeug zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Feuerwehr Wemding hatte zur „Kickoff Party“ eingeladen, bei der neben einer Fahrzeugausstellung und einer Schauübung noch viele weitere Aktionen geboten wurden. Der eigentliche Höhepunkt war aber ein ganz anderer. Doch der Reihe nach.

Harald Schülein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86650 Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis