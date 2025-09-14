Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

„Feuerwehr Wemding startet aufregende Sammelaktion für Kinder und Jugendliche“

Wemding

Feuerwehr Wemding mit einer mitreißenden Aktion: Kleb dir deinen Feuerwehr-Helden!

Die Feuerwehr Wemding startet ihre innovative Sticker-Album-Kampagne. Kran, Schauübung und Mitmach-Spaß auf dem Rewe-Parkplatz.
Von Harald Schülein
    • |
    • |
    • |
    Am Aktionstag (von links): Stadtrat Roland Schuster, Zweiter Bürgermeister Johann Roßkopf, Bürgermeister Martin Drexler, Kinderfeuerwehrwart Noah Berber, Benedikt Bosch (Kommandant und Vorsitzender FFW Wemding), ein weiteres Mitglied der FFW Wemding, die Vertreterin der Marktleitung Rewe und das Rewe-Maskottchen „Bo“
    Am Aktionstag (von links): Stadtrat Roland Schuster, Zweiter Bürgermeister Johann Roßkopf, Bürgermeister Martin Drexler, Kinderfeuerwehrwart Noah Berber, Benedikt Bosch (Kommandant und Vorsitzender FFW Wemding), ein weiteres Mitglied der FFW Wemding, die Vertreterin der Marktleitung Rewe und das Rewe-Maskottchen „Bo“ Foto: Harald Schülein

    Schon aus der Ferne war am Samstag deutlich zu erkennen, dass beim Rewe-Markt in Wemding etwas Außergewöhnliches stattfand: Der Feuerwehrkran der ortsansässigen Feuerwehr mit teilweise ausgefahrenem Kranausleger und ein weiteres Einsatzfahrzeug zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Feuerwehr Wemding hatte zur „Kickoff Party“ eingeladen, bei der neben einer Fahrzeugausstellung und einer Schauübung noch viele weitere Aktionen geboten wurden. Der eigentliche Höhepunkt war aber ein ganz anderer. Doch der Reihe nach.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden