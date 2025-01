Feuerwerkskörper setzten Mülltonnen in Brand

Die Polizei meldet einen weiteren Brand, den Feuerwerkskörper zum Jahreswechsel in der Region auslösten. In der Silvesternacht gingen in Rain mehrere Mülltonnen in Flammen auf.

In der Brucklacher Straße warf der Polizei zufolge ein Anwohner, 45, eine noch heiße Pyrotechnikbatterie in die blaue Papiertonne. Diese fing daraufhin Feuer. Das breitete sich auf die danebenstehende Restmüll- und Biotonne aus, die ebenfalls gänzlich zerstört wurden.

Die Freiwillige Feuerwehr Rain konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Lediglich die Hausfassade wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Einschätzungen zufolge beträgt der Schaden etwa 5000 Euro.. (AZ)