Von gefundenen Schätzen und Platzproblemen: Geschichten vom Donauwörther Flohmarkt

„Vor vier Jahren habe ich gerade Post ausgefahren - ich bin Postangestellte - und wollte gerade die Briefe in den Kasten werfen, da habe ich es gesehen: ein schönes Einrad, das ganz verloren an der offenen Garagenwand hing. Meine Tochter, damals noch 13 Jahre, wollte so gerne Einrad fahren - also hab ich den Leuten dann spontan das Einrad abgekauft. Mittlerweile jedoch hat meine Tochter andere Interessen und so wartet es jetzt auf den nächsten Besitzer“, erzählt die 51-jährige Verkäuferin Karin Stöckl mit Blick auf ihre Tochter Rebecca, die neben ihrer Mutter sitzt. An diesem warmen Augusttag bieten, wie die beiden Donauwörtherinnen, mehr als 20 Händler ihre Waren an: kunterbunte Spielsachen, Kleidung und Dekoartikel - hier ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

