Unfall auf Baustelle: Minibagger fährt Arbeiter an

Bei einem Arbeitsunfall auf der Straßenbaustelle in Flotzheim wird ein 58-Jähriger verletzt. Der Mann wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Bereich der großen Baustelle im Zuge der Dorferneuerung in Flotzheim hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet, bei dem ein Arbeiter Verletzungen erlitten hat. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 41-Jähriger um etwa 15 Uhr auf der Kaltenbergstraße mit einem Minibagger rückwärts und übersah dabei einen Kollegen, der gerade eine Rüttelplatte bediente. Der Bagger erfasste den 58-Jährigen. Dieser verletzte sich unter anderem am Sprunggelenk.

Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Gegen den 41-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (AZ)