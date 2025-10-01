Flugplatzfest von Nostalgie bis Moderne: Genderkingen hebt ab

Mussten die Fans der Modell-Flieger heuer auch auf das Spektakel „Horizon Airmeet“ verzichten, so war für sie doch beim traditionellen Flugplatzfest in Genderkingen einiges geboten, das für Aha-Effekte sorgte. Trotz des recht kühlen, herbstlichen Wetters kamen sehr viele Besucherinnen und Besucher auf das Gelände, um die Miniaturen und ihre Flugkünste zu bestaunen. Schon am Eingang war die Mischung aus Benzingeruch, Flugzeugbrummen und Kinderlachen zu spüren – ein Fest für die ganze Familie. Die Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen e.V. (MDG) hatte auch heuer wieder geladen.

