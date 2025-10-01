Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Flugplatzfest in Genderkingen: Von Oldtimern bis Kunstflügen – Ein Erlebnis für alle!

Genderkingen

Flugplatzfest von Nostalgie bis Moderne: Genderkingen hebt ab

Zwischen Oldtimern, Kunstflügen und Modell-Jets erlebten hunderte Besucher trotz kühlen Wetters ein spektakuläres Programm über den Wolken – und am Boden.
    • |
    • |
    • |
    Am Boden und in den Lüften war das Spektakel zu bewundern: In Genderkingen strömten viele Besucher zum Flufplatzfest.
    Am Boden und in den Lüften war das Spektakel zu bewundern: In Genderkingen strömten viele Besucher zum Flufplatzfest. Foto: Simon Bauer

    Mussten die Fans der Modell-Flieger heuer auch auf das Spektakel „Horizon Airmeet“ verzichten, so war für sie doch beim traditionellen Flugplatzfest in Genderkingen einiges geboten, das für Aha-Effekte sorgte. Trotz des recht kühlen, herbstlichen Wetters kamen sehr viele Besucherinnen und Besucher auf das Gelände, um die Miniaturen und ihre Flugkünste zu bestaunen. Schon am Eingang war die Mischung aus Benzingeruch, Flugzeugbrummen und Kinderlachen zu spüren – ein Fest für die ganze Familie. Die Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen e.V. (MDG) hatte auch heuer wieder geladen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden