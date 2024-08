Airmeet Flugshow in Genderkingen lockte Tausende Besucher

Am Himmel knattern die Rotoren der Flugzeuge. Die Hitze der Sonne brennt auf den kleinen Flugplatz in Genderkingen herab. Plötzlich ein grelles Licht – Feuer – Rauch. Kein gewollter Pyro-Show-Effekt, sondern ein tatsächlicher Brand. Doch der Pilot bleibt ruhig und bringt die Maschine sicher zu Boden. Dicht gedrängt steht ein Pulk an Menschen am Zaun und beobachten das Geschehen mit angehaltenem Atem. Die Spannung: sichtlich greifbar. Die Feuerwehr ist jedoch sofort zur Stelle und löscht die Falmmen innerhalb weniger Minuten.

