Frau aus Rain vermisst: Sie war zuletzt mit dem Fahrrad unterwegs

In Rain wird seit Montag eine Frau vermisst. Es handelt sich um Gertrud Paulus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 79-Jährige verließ am Montag gegen 14.30 Uhr die Wohnung, um mit dem Fahrrad zum Einkaufen zu gehen. Sie kam jedoch nicht zurück. Gertrud Paulus wird wie folgt beschrieben: etwa 1,55 cm groß, 60 Kilogramm schwer, braune, graumelierte, kurze Haare. Sie trug zuletzt eine schwarze Hose und eine schwarze Winterjacke.

Icon Vergrößern Gertrud Paulus wird seit Montag vermisst. Foto: Polizei Icon Schließen Schließen Gertrud Paulus wird seit Montag vermisst. Foto: Polizei

Die Rentnerin war am Montag mit einem roten Damenrad mit tiefem Einstieg unterwegs und führte vermutlich einen kleinen lila Rucksack mit sich. Hinweise zum Verbleib von Gertrud Paulus seit dem Verschwinden oder Erkenntnisse zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter Telefon 09090/7007-0 (Inspektion Rain) oder per Notruf 110 entgegen.

Auch ein Hubschrauber war bereits am Montag bei der Suchaktion im Einsatz

Mit der Suche nach der Seniorin begann die Polizei, die zahlreiche Kräfte zusammengezogen hat, bereits am Montag. Auch ein Hubschrauber war bereits im Einsatz und wird möglicherweise am Dienstags nochmals fliegen. Derzeit sind die Beamten in der Stadt und deren Umgebung unterwegs. Im Laufe des Vormittags ergaben sich Anhaltspunkte, dass sich die Vermisste in Richtung Niederschönenfeld bewegt haben könnte. (AZ, wwi)