Rollerfahrerin prallt bei Unfall in Tapfheim gegen Auto

Eine Frau, die am Donnerstag mit einem Motorroller in Tapfheim unterwegs war, hat einen Unfall gebaut. Dieser endete für die 55-Jährige im Krankenhaus.

Das Unglück passierte der Polizei zufolge gegen 17.45 Uhr. Die Fahrerin wollte kurz vor dem Ortsende in Richtung Schwenningen von der Ulmer Straße nach rechts in die Straße Am Wackerberg abbiegen. Bei der folgenden Kurvenfahrt geriet die Frau zu weit nach links. Sie prallte mit dem Zweirad gegen einen Pkw, mit dem ein 69-Jähriger dort wartete, und stürzte.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in die Donau-Ries-Klinik. Der Mann blieb unversehrt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. (AZ)