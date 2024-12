Mehrere Polizeistreifen im Einsatz: Frauen schlagen aufeinander ein

Zwei Frauen sind am Mittwoch in Donauwörth massiv aneinandergeraten. Gegen 13 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung in einer Unterkunft in der Joseph-Gänsler-Straße. Nach Polizeiangaben kam es zu einem wechselseitigen Schlagen und Kratzen zwischen einer 30-jährigen Frau und einer 34-jährigen Kontrahentin.

Beide wurden an Gesicht und Oberkörper verletzt. Zudem wurden im Verlauf der Auseinandersetzung mehrere Küchenutensilien auf den Boden geworfen, wodurch ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe entstand. Mehrere Streifen der Donauwörther Inspektion trennten die Frauen und nahmen wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung sowie Sachbeschädigung Strafanzeigen auf. (AZ)