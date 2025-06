Freibad Donauwörth meldet Rekordzahlen am Hitze-Wochenende

Ob er kalendarisch schon da ist oder nicht, das sei dahingestellt. Zumindest gefühlt hat sich der Hochsommer dieser Tage schon eingestellt in und um Donauwörth. Rekordtemperaturen, die an der 35-Grad-Marke kratzten, waren zuletzt zu vermelden. Die Badegewässer in der Region waren am Wochenende rappelvoll. Im Donauwörther Freibad wurde bereits jetzt ein Rekord aus dem vergangenen Hitzesommer 2024 gerissen.

