Freie Wähler haben einen neuen Vorsitzenden im Donau-Ries

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen der Kreisvorstandschaft des Freie Wähler-Kreisverbandes Donau-Ries wählte die Versammlung eine neue Führungsriege. Der scheidende Kreisvorsitzende Florian Riehl begrüßte die Anwesenden in Buchdorf und gab einen Rückblick auf seine Amtszeit.

Riehl ging dabei auf seine Tätigkeit als Kreisvorsitzender ein und skizzierte rückblickend die Entwicklung der Freien Wähler im Landkreis Donau-Ries. Der scheidende Kreisvorsitzende machte dabei insbesondere auf die letztmaligen Kommunalwahlen im Jahr 2020 aufmerksam. „Mich erfüllt es mit Stolz, dass wir nach den letzten Kommunalwahlen unsere Kreistagsmandate verdoppeln konnten und somit Fraktionsstatus erlangten“, so Riehl. Seit 2020 führt im Donau-Rieser Kreistag Florian Riehl die Fraktion an.

Florian Riehl tritt als Direktkandidat der Freien Wähler im Donau-Ries an

Florian Riehl tritt als Direktkandidat bei den bevorstehenden Bundestagswahlen für die Freien Wähler im Wahlkreis Donau-Ries an (wir berichteten). Die Kreisvereinigung legt in den kommenden Wochen und Monaten ihr volles Augenmerk auf die Bundestagswahl. Ziel der Freien Wähler sei es in der Gesamtbetrachtung drei Direktmandate zu holen, um somit über die sogenannte Grundmandatsklausel es auch unter fünf Prozent in den Bundestag zu schaffen. „Meine Aufgabe im Kreistag bereitet mir weiterhin sehr viel Freude, wofür ich auch meinen vollen Einsatz geben werde“, so Riehl, der sich auch weiterhin im Kreisvorstand einbringen wird.

Michael Dinkelmeier neuer Kreisvorsitzender der Freien Wähler Donau-Ries

In der anschließenden Kreisvorstandschaftswahl wurde Michael Dinkelmeier aus Wemding zum neuen Kreisvorsitzenden der FREIE WÄHLER Donau-Ries gewählt. Der Wemdinger war bereits im Vorstand einer der stellvertretenden Vorsitzenden. Dinkelmeier ist seit 2020 im Stadtrat von Wemding und gehört dort der PWG/Freie Wähler-Fraktion an. Bisher pflegte Dinkelmeier für die Kreisvereinigung Donau-Ries Kontakte und ein breites Netzwerk zu überörtlichen Mandatsträgern und zur Freie Wähler-Landtagsfraktion, welche seit 2018 zu den Regierungsparteien zählt. Als ein Ziel nannte der neue Kreisvorsitzende: „Besonders junge Menschen möchte ich versuchen, wieder mehr für Politik zu begeistern und aktiv an der Gestaltung der Zukunft mit einzubinden“. Wichtig ist ihm auch die intensivere Kommunikation und Vernetzung vor Ort, um gelebte Kommunalpolitik zu zeigen.

Der anwesende Landtagsabgeordnete Anton Rittel sprach in seinem Grußwort über aktuelle politische Themen und Handlungsfelder der Freie Wähler-Landtagsfraktion sowie seiner Arbeit in den jeweiligen Ausschüssen in München. Die Versammlung wählte als weitere stellvertretende Vorsitzende Florian Riehl (Rain), Günther Otto (Buchdorf), Manfred Schick (Harburg) und Roland Schuster (Wemding). Im Amt als Kassier wurde Thomas Bieber (Donauwörth) bestätigt. Schriftführer übernimmt Michael Bosse (Donauwörth).