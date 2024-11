Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall in Donauwörth

Ein Hund hat am Samstag in Donauwörth einen Unfall ausgelöst. Eine 49-jährige fuhr mit ihrem Fiat 500 gegen 19.20 Uhr auf der Deutschordensstraße in Richtung Donauwörth. Kurz vor dem Ortsausgang Zirgesheim überquerte das freilaufende Tier die Fahrbahn. Die Autofahrerin musste ausweichen. Zu einer Berührung mit dem Tier kam es laut der Polizei nicht.

Die 49-jährige prallte durch das Ausweichmanöver mit dem rechten, vorderen Fahrzeugreifen gegen den rechten Randstein. Dadurch entstand an der Felge und am Reifen ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Frau wurde nicht verletzt. Bei dem Tier soll es sich um einen dunklen und etwa kniehohen Hund gehandelt haben. Der verantwortliche Tierhalter oder Zeugen, die Hinweise zu dem Hund oder dessen Halter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)