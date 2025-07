Fröhlich und friedlich: Über 40.000 Besucher strömten auf das Reichsstraßenfest

Das Reichsstraßenfest endete, wie es begonnen hatte. Gegen 22 Uhr am Samstagabend setzte leichter Regen ein, am Mittwoch hatte es kurz vor dem Fassbieranstich etwas getröpfelt. Die Stimmung während des Fests war dennoch bestens und vor allem: friedlich. Größere Vorfälle hatte die Polizei an keinem der vier Tage zu vermelden. Zehntausende Besucher erlebten Donauwörth von seiner besten Seite. Das nicht immer schöne Wetter trug aber möglicherweise dazu bei, dass die Besucherzahl im Vergleich zu 2023 zurückging.

