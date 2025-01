Früherer Bayerdillinger Pfarrer Anton Maric ist tot

„Es braucht immer auch neue Wege: für jede Generation, für jede Kirche, damit die Vergangenheit uns nicht wie ein Klotz am Bein hängt und am Vorwärtskommen hindert. Diese Freiheit, diese neuen Wege, habe ich versucht mit Ihnen zu gehen“, sagte Pfarrer Anton Maric in seiner Abschiedspredigt am 25. August 2019 in der Michaels-Kirche Bayerdilling. Geschwisterlichkeit, Gewaltfreiheit und Frieden mögen sich durchsetzen, so Maric, „es liegt alles nur an uns“. Mit anhaltendem Beifall dankten die Gläubigen damals für 40 Jahre „Dienst im Weinberg des Herrn“, davon 36 Jahre in Bayerdilling und weiteren Orten des Dekanates. Am vergangenen Samstag ist der beliebte Seelsorger in Nürnberg nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren verstorben.

