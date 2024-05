Fünfstetten

Gemeinde investiert in Mehrzweckhalle und Straßenbau

Die Fenster der Mehrzweckhalle in Fünfstetten sollen in diesem Jahr erneuert werden.

Plus Die Gemeinde Fünfstetten packt in diesem Jahr ein großes Projekt an. Warum die finanzielle Situation der Kommune weiter sehr gut ist.

Von Wolfgang Widemann

Die Gemeinde Fünfstetten will in diesem Jahr mit einem großen Projekt starten: Der erste Abschnitt der Sanierung der Mehrzweckhalle steht an. Er stellt den größten Brocken im Haushalt der Kommune für 2024 dar. Den hat der Gemeinderat jetzt einstimmig verabschiedet.

Die Planungen für die energetische Ertüchtigung des Gebäudes, in dem auch der Sport- und der Schützenverein untergebracht sind, laufen schon einige Zeit. Demnächst stehen nach Auskunft von Bürgermeister Josef Bickelbacher die Auftragsvergaben für neue Fenster und deren Beschattung an. Im Haushalt sind für diese Maßnahmen 700.000 Euro eingeplant. Davon muss die Gemeinde nur 250.000 Euro selbst tragen, da staatliche Zuschüsse in Höhe von 450.000 Euro zugesagt sind.

