Leseprojekt Mittelalter

Kürzlich folgten alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Fünfstetten der Einladung von Harald Metz in seinen Gewölbekeller, welcher sich unter seinem Wohnhaus in Fünfstetten befindet. Der Autor Harald Metz ist ehrenamtlich als Lesepate in der Schule tätig. So entstand die Idee, die Kinder zu diesem Projekt in den besonderen Keller einzuladen. Harald Metz hatte für die Kinder eine Autorenlesung aus dem Buch „Ferien im Mittelalter“, seines Kollegen Wolfgang Rüster, ebenfalls Mitglied im Autorenclub Donau-Ries, vorbereitet. Die Kinder fanden einen mit Kerzen dekorierten Keller vor. Im Inneren des Kellers eröffnete sich für die Schülerinnen und Schüler an diesem warmen Sommertag eine ganz besondere Welt. Bei kühlen 10 Grad konnten sie einer Geschichte aus dem Buch „Ferien im Mittelalter“ lauschen und zudem etwas über die Entstehung und Nutzung des z.T. über 300 Jahre alten Gewölbekellers erfahren. Jede Klasse erhielt ein Buch zur Erinnerung an dieses besondere Projekt geschenkt. Die Grundschule Fünfstetten dankt Harald Metz sehr herzlich für diesen besonderen Vormittag, an dem die Kinder ihre Heimat näher erkunden konnten und auf diese Weise zum Lesen angeregt wurden.

