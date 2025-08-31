Zwei Fahrradfahrer stoßen in Fünfstetten mit Traktor zusammen: Sie erleiden leichte und schwere Verletzungen.

Zwei Rennradler waren am Samstag mit rund 40 Stundenkilometern auf abschüssiger Straße in Fünfstetten unterwegs, als sie gegen einen Traktor mit Anhänger und Mähwerk prallten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr auf der Westendstraße. Beide Radfahrer zogen sich Verletzungen zu. Der Traktorfahrer stieß zu dieser zeit mit seinem Gespann auf Höhe der Hausnummer 26 rückwärts auf die Straße, um auf Höhe der Einmündung zu rangieren. Dabei übersah er offenbar die beiden Rennradler, die aufgrund ihrer Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten. Sie stießen gegen das landwirtschaftliche Gefährt und stürzten. Glücklicherweise trugen sie Schutzkleidung und Helme, dennoch wurden sie verletzt. Während der eine von ihnen, ein 18-Jähriger eher leichte Blessuren erlitt und im Krankenhaus Nördlingen behandelt wurde, zog sich sein 19-jähriger Begleiter schwerere Verletzungen zu und wurde im Krankenhaus Donauwörth behandelt. Die Mutter des Älteren holte die beiden Fahrräder ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)

Traktor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fünfstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis