Der Abstieg des TSV Rain ist besiegelt

Der TSV Rain kassiert in Aubstadt eine 1:6-Klatsche. Dabei hat die Mannschaft zu keiner Zeit wirklich eine Chance auf auch nur einen Punkt.

In einem einseitigen Spiel unterlag der TSV Rain dem TSV Aubstadt mit einem klaren Ergebnis von 1:6. Ohne großes Aufbäumen der stark ersatzgeschwächten Rainer Mannschaft gegen diese Niederlage ist nun auch rechnerisch der Abstieg aus Regionalliga Bayern besiegelt. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels hatte man das Gefühl, dass Rain auch nur einen Punkt aus Unterfranken entführen könnte.

Rains Coach Maximilian Käser veränderte seine Startelf nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Viktoria Aschaffenburg lediglich auf einer Position: Angelo Mayer spielte von Anfang an für den erkrankten Patrick Högg.

Kevin Gutia gleicht für den TSV Rain noch zum 1:1 aus

Den besseren Start hatten die Hausherren, die schon in der 6. Minute in Führung gingen: Mit einem einzigen Pass wurde die Rainer Abwehr ausgehebelt, Joshua Endres hatte dann keine Mühe, freistehend den Ball im Rainer Tor unterzubringen. Zwei Zeigerumdrehungen später die schnelle Antwort der Gäste durch Kevin Gutia, der aus kurzer Distanz den Ball ins Tor zum 1:1-Ausgleich schoss. Fabian Eutinger zeigte in der 12. Minute sein Können, als er nach einem platzierten Schuss den Ball klasse parieren konnte. Kurz darauf stand Marco Nickel völlig blank, haute aber die Kugel aus sieben Metern deutlich neben den Rainer Kasten. Seinen zweiten Treffer erzielte Joshua Endress in der 26. Minute: Nach einem Pass in die Mitte spielte er sich mit einer einfachen Körperdrehung frei und schoss aus zehn Meter zur 2:1-Führung für die Gastgeber.

Beide Teams nahmen sich danach eine Verschnaufpause, ehe in der 26. Minute der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Rainer Strafraum, zur großen Überraschung des Rainer Abwehrspielers Lukas Gerlspeck und seinen Mitspielern, auf Strafstoß entschied. Diese Chance ließ sich Marco Nickel nicht entgehen und verwandelte sicher zum 3:1 für die Unterfranken. Die letzte Torchance vor dem Seitenwechsel hatte Jonas Greppmeir, dessen Kopfball aus sechs Metern haarscharf am Pfosten der Aubstädter vorbei ins Aus flog. Danach bat Schiedsrichter Jürgen Steckermeier die Spieler in der NGN-Arena zum Pausentee.

Ersatzgeschwächten Rainern schwinden in der zweiten Hälfte die Kräfte

Die 482 Zuschauer sahen auch in der zweiten Halbzeit eine überlegene Heimmannschaft, die das Spiel jederzeit kontrollierten. Jonas Greppmeir hatte zwar nach knapp einer Stunde wieder eine Kopfballchance, die den Weg ins Tor nur knapp verpasste, aber viel mehr Konstruktives der Rainer war dann nicht mehr zu sehen. Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Blumenstädter zudem die Kräfte und die Heimelf zog nochmal an. Mit einem satten Fernschuss erhöhte der eingewechselte Phlilipp Harlaß in der 69. Minute auf 4:1. Joshua Endres mit seinem dritten Treffer (73.) und Phlipp Harlaß mit seinem Doppelpack (85.) machten den 6:1-Endstand komplett.

Nach dieser Niederlage steht fest, dass der TSV Rain aus der Regionalliga Bayern absteigen muss. Nachdem die Spieler den Verein schon fast fluchtartig verlassen und bei anderen Vereinen anheuern, ist es noch nicht geklärt, in welcher Liga in der neuen Saison gespielt wird.

„Letztendlich war Aubstadt uns heute überlegen, das muss ich anerkennen. Der Knackpunkt war bei uns mit Sicherheit der Strafstoß zum 3:1, den man so nicht geben musste. Danach sind wir nicht mehr ins Spiel gekommen. Wir hatten zwei bis drei vielversprechende Situationen, doch diese wurden von der gegnerischen Mannschaft immer wieder blockiert. Mit dem Sonntagsschuss zum 4:1 war es dann für uns vorbei", resümierte Rains Chefanweiser Maximilian Käser enttäuscht die Niederlage.

TSV Aubstadt: Maximilian Weisbäcker (55. Julian Schneider), Christian Köttler (66. Jens Trunk), Steffen Behr, Leonard Langhans, Marcel Volkmuth, Ben Müller, Timo Pitter (79. Jannik Reubelt), Leon Heinze, Joshua Endres (74. Michael Dellinger), Marvin Weiß (57. Philipp Harlaß), Marco Nickel - Trainer: Julian Grell - Trainer: Josef Francic

TSV Rain: Fabian Eutinger, David Bauer, Lukas Gerlspeck, Angelo Mayer (80. Max Göttler), Daniel Gerstmayer (65. Laurin Bischofberger), Jannik Schuster, Altin Maxhuni, Kevin Gutia, Dominik Schröder, Jonas Greppmeir, Tim Härtel (80. Lukas Müller) - Trainer: Maximilian Käser

Schiedsrichter: Jürgen Steckermeier (Kläham )

Tore: 1:0 Joshua Endres (6.), 1:1 Kevin Gutia (8.), 2:1 Joshua Endres (26.), 3:1 Marco Nickel (32. Foulelfmeter), 4:1 Philipp Harlaß (69.), 5:1 Joshua Endres (73.), 6:1 Philipp Harlaß (85.)

Zuschauer: 482