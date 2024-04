Fußball

vor 36 Min.

Ebermergen schießt Deiningen in die Abstiegszone

Plus 2:0-Sieg der SG verbannt die SpVgg auf Rang 14. Buchdorf landet Kantersieg in Riedlingen. Schwarzer Tag für Nördlingen II. Mertingen schnuppert an sicheren Zone.

Durch einen souveränen 2:0-Sieg kann sich die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf in der Tabelle der Fußball-Kreisliga Nord auf Rang sieben verbessern - und schickt Gegner Deiningen in die Abstiegszone. Die Konkurrenz gegen den Abstieg aus Mertingen und Möttingen konnte punkten und so vorbeiziehen. An der Tabellenspitze steht weiterhin der TSV Nördlingen II - wenngleich das Team in Reimlingen einen schwarzen Tag erlebte und nun nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Alerheim hat.

SG Alerheim - TSV Oettingen 3:0 (1:0). In der ersten Halbzeit dominierte die Heimelf und spielte sich einige Chancen heraus. Die Führung in der 24. Minute fiel dann durch Hertle, der den Ball im 16er schnell annahm und trocken ins Eck abschloss. Die Gäste hatten erst nach der Pause einige Möglichkeiten, doch Heimkeeper Hertle parierte gut. Dann war die SGA wieder am Drücker, doch Stelzle blieb zunächst erfolglos. Die Heimelf macht das Spiel und Stelzle traf zum vermeintlichen 2:0. Der Treffer wurde aber annuliert, weil der Ball vorher im Toraus war. Die Heimmannschaft gab nicht auf und Hertle verwandelte dann in der 70. Minute einen Handelfmeter eiskalt zur verdienten 2:0 Führung. Die SGA lässt nicht locker, dominiert weiter und der dritte Treffer durch Töpfer nach sehenswerter Vorlage von Zwölfer besiegelt den verdienten 3:0-Heimerfolg (82.). Zuschauer: 120. (sga)

