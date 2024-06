FC Mertingen und SpVgg Riedlingen müssen in die Relegation

Durch das 0:0 im letzten Saisonspiel stehen nun beide Teams auf einem Relegationsrang.

Weder der FC Mertingen noch die SpVgg Riedlingen konnten sich im entscheidenden letzten Saisonspiel durchsetzen und trennten sich torlos. Das hilft den Riedlingern, die nun an Marktoffingen vorbei auf den 13. Tabellenrang der Kreisliga Nord klettern. In der Relegation kämpfen nun die Kontrahenten erneut gegeneinander und begegnen sich damit innerhalb weniger Tagen bereits zum dritten Mal. Das Spiel wird in der kommenden Woche ausgetragen, der Ort steht noch nicht fest.