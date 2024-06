Mario Brettschneider ist neuer Trainer der SpVgg Riedlingen

Der ehemalige 2.-Liga-Kicker übernimmt zur neuen Saison den Kreisklassisten. Wo er bislang als Trainer tätig war.

Die SpVgg Riedlingen geht nach dem jüngsten Abstieg aus der Kreisliga mit Mario Brettschneider als Trainer in die neue Kreisklassensaison, das teilt der Verein mit. Brettschneider blickt auf eine sehenswerte Karriere als aktiver Fußballer zurück. Stationen waren unter anderem 1. FC Schweinfurt (2. Bundesliga), SC Weismain (Regionalliga) oder SG Post-Süd Regensburg (Bayernliga).

Bei seiner langjährigen Trainerarbeit war etwa bei der SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag als Spieler-Trainer in der Bezirksoberliga und beim 1. FC Kötzting Co-Trainer in der Bayernliga. Auch im Kreis Donau-Ries ist er kein Unbekannter. Er trainierte Teams im Jugendbereich bei der JFG Donauwörth und die U19 des TSV Nördlingen (Landesliga). Zuletzt war in Binswangen und Donaualtheim als Trainer tätig.

Die Verantewortlichen der SpVgg Riedlingen freuen sich bereits auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.