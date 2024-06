Fußball

21:03 Uhr

SG Holzheim/Münster und FC Staudheim punkten im Saisonfinale

Während die SG Münster/Holzheim II (mit Marco Götz, in Weiß) im letzten Saisonspiel gewann und sich in der Tabelle verbessern konnte, fuhr der FC Staudheim (in Blau) zumindest ein Remis ein.

Plus Münsters Zweite fährt einen Sieg in der A-Klasse Neuburg ein, der FC Staudheim zumindest ein Remis. Bayerdilling bestreitet sein letztes Spiel am 5. Juni.

Zwei der drei Landkreisteams trotzten den widrigen Bedingungen und bestritten ihre letzten Saisonspiele in der A-Klasse Neuburg. Für beide sprangen am Ende Punkte heraus. Die Heimpartie des SV Bayerdilling gegen den SV Weichering wurde auf Mittwoch, 5. Juni, verlegt. Für alle Teams aus dem Kreis Donau-Ries ging es vor dem letzten Spieltag um nichts mehr. Alle hatten den Klassenerhalt vorher bereits gesichert aber keine Aufstiegschance.

FC Staudheim - SV Sinning 1:1 (1:0). Bei schwierigem Fußballwetter spielten beide Mannschaften offensiv und so dauerte es nur sechs Minuten, ehe die Gäste den ersten Konter setzten, welchen Staudheims Torwart schließlich mit einer Parade beendete. In der 11. Minute hatte dann Staudheim die erste gute Chance, doch der Schuss von Martin Aschenmeier landete an der Latte. Beide Teams kamen immer wieder gefährich vor die Tore aber entweder ging der Ball knapp vorbei oder der Schuss wurde noch geblockt. In der 29 Minute aber passte ein Schlenzer von Christian Beck perfekt aus 18 Meter und so ging Staudheim mit 1:0 in Führung.

