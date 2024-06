SG Münster/Holzheim sichert den Relegationsrang

Das 5:1 gegen Steingriff sichert der Spielgemeinschaft den zweiten Rang in der Kreisklasse Neuburg. Wie es für das Team nun weitergeht.

Wer gemeint hatte, die Gäste vom SV Steingriff - für sie ging es ja um nichts mehr - würden im Saisonfinale der Kreisklasse Neuburg gegen die SG Münster/Holzheim keine Motivation zeigen, wurde getäuscht. In der ersten halben Stunde war es ein offenes Spiel auf für die äußeren Verhältnisse vernünftigem Untergrund. So mussten zwei Standards herhalten, um die SG in Führung zu bringen. Zunächst traf Franz Habla nach einer Ecke per Kopf, kurz darauf erhöhte Luca Jurida mit einem fulminanten Freistoß auf 2:0.

Nach dem Wechsel hatten die Hausherren weitere Chancen, die Vorentscheidung zu besorgen. Diese schaffte dann Daniel Ott, nachdem das Leder nach einem Pfostentreffer von Jurida noch einmal "heiß" gemacht wurde. Das 4:0 erzielte dann Patrick Hammerl, der den Gästekeeper mit einem sehenswerten Lupfer überwand. Die Ampelkarte für Ott und der Anschlusstreffer für Steingriff konnten auch nicht mehr für wirkliche Spannung sorgen. Stattdessen traf Simon Mayr, der zuvor schon einige große Möglichkeiten vergeben hatte, noch zum 5:1-Endstand. Damit zieht Münster/Holzheim wieder in die Relegation ein, die zunächst gegen die Zweite Mannschaft des TSV Bobingen am 8. Juni ausgetragen wird. Zuschauer: 120. (AZ)