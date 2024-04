Fußball

vor 19 Min.

SV Wörnitzstein-Berg gelingt ein "Sieg des Willens"

Erst in der zweiten Hälfte der Wörnitzsteiner Partie gegen Horgau fielen die Tore. Die Freude über den späten Siegtreffer des SV Wörnitzstein-Berg war natürlich groß.

Plus Erst spät kann der SVW die Partie gegen Horgau für sich entscheiden. Rain II verliert gegen Ligaprimus Wertingen, Holzkirchen hadert mit Elfmeter-Entscheidungen.

Die Kellerkinder aus dem Landkreis Donau-Ries, der SV Holzkirchen und der TSV Rain II, bleiben durch ihre erneuten Niederlagen unten in der Tabelle auf Rang 16 und 14 hängen. Rain II hatte gegen Ligaprimus Wertingen nichts zu bestellen und Holzkirchen verlor gegen Meitingen unglücklich in den Schlussminuten und haderte mit strittigen Elfmeter-Entscheidungen. Nicht so der SV Wörnitzstein-Berg, der die Gäste aus Horgau mit 2:1 schlug.

SV Wörnitzstein-Berg - FC Horgau 2:1 (0:0). Vor einer stattlichen Kulisse bildete diese Partie den Abschluss eines Fußballmarathons, hatten zuvor doch schon die andern beiden Herrenteams des SVW gespielt – und beide knapp verloren – wollte es die erste Mannschaft besser machen. Die Partie startete zerfahren. Die Gäste aus Horgau versuchten es immer wieder mit langen Bällen, ohne wirkliche Gefahr auszustrahlen. Die Wörnitzsteiner kamen ihrerseits zu Abschlüssen durch Kurtishaj, Veh und Göttler, die jedoch nichts einbrachten. Heimkeeper Müller hielt mit zwei guten Paraden die Null.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen