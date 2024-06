Torschwäche überwunden: FC Mertingen bleibt Kreisligist

Im Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Kreisliga setzt sich der FC Mertingen 5:0 gegen die SpVgg Riedlingen durch.

Nach dem 0:0 im letzten Saisonspiel in der Kreisliga Nord, bei dem der FC Mertingen gegen die SpVgg Riedlingen eine Fülle an Chancen liegengelassen hatte, gelang im Relegationsspiel gegen denselben Gegner ein krachender 5:0-Erfolg. Mertingen bleibt dadurch Kreisligist, die Riedlinger müssen den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten. Torschützen der Mertinger waren Daniel Hosp (40., 82.) und Eric Adam mit einem Hattrick (59., 68., 83.). Ausführlicher Bericht folgt. (AZ)