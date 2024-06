TSV Bäumenheim gewinnt die Relegation gegen den TKSV Donauwörth

Die Bäumenheimer setzen sich erst im Elfmeterschießen gegen den TKSV Donauwörth durch und feiern damit den Klassenerhalt. Der Gegner steigt in die B-Klasse ab.

Der TSV Bäumenheim hat über die Relegation den Klassenerhalt in der A-Klasse gesichert. Bis es soweit war, mussten sich die Bäumenheimer Fans lange gedulden. Nach 90 Minuten stand es 3:3. Der TKSV Donauwörth war zunächst mit 2:0 in Führung gegangen durch Arber Bequaj (19.) und Robin Diethei (24.) doch Luca Utz (30.) und Tobias Wagner (56.) glichen aus. Nach Treffern von Leon Utz (77.) und erneut Diethei per Elfmeter (87.) stand es erneut unentschieden - Verlängerung. Da hier kein Tor mehr fiel, ging es ins Elfmeterschießen, wo sich die Bäumenheimer letztlich zum 6:4-Endstand durchsetzten. Ausführlicher Bericht folgt. (AZ)

