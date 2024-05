Fußball

vor 55 Min.

TSV Nördlingen II feiert den Meistertitel

Plus Durch den Patzer von Verfolger Alerheim sind die Nördlinger uneinholbar. Mertingen verliert gegen Kellerkind Deiningen, das auf den Relegationsrang klettert.

Drei Spieltage vor Saisonende der Fußball-Kreisliga Nord hat sich der TSV Nördlingen II den Meistertitel gesichert. Die Mannschaft schafft damit den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Die Nördlinger profitierten vom Patzer Alerheims, der gegen Hainsfarth nur ein Remis erzielte.

TSV Nördlingen II – FSV Marktoffingen 6:0 (3:0). Den Torreigen eröffnete Luka Pesut bereits in der 2. Minute nach einem Fehler der Gäste. Maximilian Beck hatte hier stark vorgelegt. Daniel Ernst erhöhte für die Rieser nach elf Minuten auf 2:0. Das 3:0 erzielte Beck per Kopf nach einer Flanke von Elias Holzner (14.). Weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt. Nach der Pause sorgte erneut Beck für das 4:0 und Luis Schüler besorgte mit einem Doppelpack (65., 84.) - das 5:0 mit einem sehenswerten Treffer ins Kreuzeck - die Tore zum 6:0-Endstand. "Wir hatten uns diese Saison gegen Mannschaften aus der unteren Tabelle immer schwergetan. Aber Respekt, wie die Jungs heute losgelegt haben!", zeigte sich Trainer Karl-Heinz Schüler nach der Partie stolz. Als die Nachricht an das Team gelangt war, dass Verfolger Alerheim nur 3:3 gespielt hatte und der Titelgewinn perfekt ist, gab es nur noch "Party pur", wie er sagte. Besonders freute ihn, dass der sofortige Wiederaufstieg einer so junge Truppe gelungen sei. "Die meisten sind erst 20 oder 21 Jahre alt", so Schüler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen