Wer kickt im Kreis Donau-Ries und welche Partien werden verschoben

Das Saisonfinale in den unteren Amateurklassen im Fußball fällt größtenteils ins Wasser. Doch einige Teams kicken trotz des Dauerregens.

Eigentlich findet am Samstag, 1. Juni, der letzte Spieltag der Fußball-Saison 2023/24 statt. Doch der seit Freitag anhaltende Dauerregen hat für etliche Spielausfälle gesorgt. Manche Teams haben gar ihre Partien komplett abgesagt, ohne sie nachholen zu wollen. So werden die Punkte dem Gegner zugeschrieben. Dies war bei jenen Partien der Fall, in denen es um nichts mehr ging. Hier eine Übersicht der Ligen mit Beteiligungen von Mannschaften aus dem Kreis Donau-Ries:

Kreisliga Nord:

Die Partie SG Buchdorf/Daiting - FSV Reimlingen entfällt komplett, da Reimlingen nicht antreten wird. Beide Teams haben den Klassenerhalt bereits geschafft. Die Spiele Maihingen - Oettingen und Ebermergen/Mündling-Sulzdorf - Höchstädt wurden abgesetzt. Nachholtermin für alle Kreisliga-Partien im Kreis Donau ist Montag, 3. Juni. Folgende Spiele sind für Sonntag, 2. Juni angesetzt, wobei auch dieser Termin fraglich ist, da es auch Sonntag noch regnen soll: Marktoffingen - Hainsfarth, Wemding - Nördlingen II, Mertingen - Riedlingen, Deiningen - Möttingen (alle 15.30 Uhr)

Kreisklasse Nord 1:

In der Partie SG Wolferstadt/Wemding II - TSV Unterringingen geht es darum, wer von beiden direkt absteigt und wer in der Abstiegsrelegation eine neue Chance auf den Klassenerhalt erhält. Die beiden haben sich entschlossen, die Partie am Samstag durchzuziehen. Auch der TSV Mönchsdeggingen trotzt dem Regen in der Partie gegen Niederhofen/Hausen, ebenso wie Minderoffingen gegen den Sportclub D.L.P. Am offiziellen Nachholtermin der Kreisklassen, Dienstag, 4. Juni., finden die Partien zwischen Laub und Flotzheim, sowie Monheim und Mauren statt.

Kreisklasse Nord 2:

Alle Partien der Kreisklasse Nord 2 wurden auf Dienstag, 4. Juni, verlegt.

Kreisklasse Neuburg:

Zwei Teams aus dem Kreis Donau-Ries sind in der Kreisklasse Neuburg vertreten. Münster/Holzheim bestreitet sein Spiel gegen den SV Steingriff am 1. Juni, Feldheim/ Genderkingen hat den Klassenerhalt sicher und tritt deshalb gegen Langenmosen nicht an. Die Partie wird nicht nachgeholt.

A-Klasse Nord:

Als einziges A-Klassen-Team kickt der SV Wörnitzstein-Berg II am Samstag, 1. Juni, gegen Birkhausen/Munzingen. Das Spiel Eintracht T.R.B. gegen Wechingen wurde auf Sonntag, 2. Juni, verschoben. Die anderen Spiele (Maihingen II - Otting, Wallerstein - Großsorheim/Hoppingen, Donauwörth - Schwörsheim-Munningen) wurden abgesetzt.

A-Klasse West 3:

Der SV Roggden (Kreis Dillingen) trat hier gegen Meister Tapfheim nicht an. Alle anderen Partien wurden vorerst auf Sonntag, 2. Juni, verschoben.

A-Klasse Neuburg:

Die SG Holzheim/Münster bestritt sein Samstagsspiel gegen Feldkirchen regulär und gewann auch mit 2:1. Auch Staudheim (gegen Sinning) trat an. Die Partie Bayerdilling - Weichering wurde auf Mittwoch, 5. Juni, um 18 Uhr verschoben.

B-Klasse Nord:

In der B-Klasse Nord trat die Buchdorf/Daiting II gegen Reimlingen II nicht an. Holzkirchen II und Oettingen II bestritten ihre Samstagspartie und trennten sich 1:4. Die Partie Ebermergen/Mündling-Sulzdorf II - Höchstädt II wurde abgesetzt. In Grosselfingen trat die SpVgg Riedlingen II nicht an. Utzwingen - Hainsfarth II kickten regulär. Die Partien Alerheim II - Kaisheim, Deiningen II - Möttingen II und Nordries - Athletik Nördlingen wurden auf Sonntag, 2. Juni, verlegt.

B-Klasse Neuburg:

Bei Bayerdilling II traten die Gäste aus Grasheim nicht an, ebenso verzichtete die zweite Mannschaft der SG Feldheim/Genderkingen auf die Partie, somit fallen die Punkte an Gegner Langenmosen II.

Frauen-Bezirksliga Nord:

Alle Partien der Frauen-Bezirksliga Nord wurden abgesetzt.

Frauen-Kreisliga 4:

Auch in der Kreisliga 4 wurde am Samstag nicht gekickt. Alle Partien wurden abgesetzt, mit Ausnahme des Spiels Wörnitzstein-Berg II gegen Otting. Hier traten die Gäste nicht an.