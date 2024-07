Dieb stiehlt Geldbörse aus Auto in der Parkstadt

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 13 und 13.15 Uhr in der Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Nach Angaben der Polizei parkte eine Frau ihren grünen 3er-BMW vor einem Mehrfamilienhaus – vergaß allerdings, diesen zuzusperren. Der Täter nutzte seine Chance und stahl den Geldbeutel aus dem Innenraum des Fahrzeugs.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich an die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 wenden. (AZ)