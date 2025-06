Lebhafte Debatte um die Zuschüsse für den TSV Bäumenheim

Exakt 91.700 Euro hat die Gemeinde Asbach-Bäumenheim in ihrem Haushalt 2025 für Zuschüsse an Vereine eingeplant. Nun wurden erste Beschlüsse über die Auszahlung gefasst: Neben der IGRA Donau-Ries, die für ihre Arbeit zur Integration psychisch Erkrankter wiederum 1000 Euro erhält, profitieren auch der TSV Bäumenheim mit gut 14.600 Euro und die Bäumenheimer Stockfreunde in noch unbekannter Höhe von kommunalen Fördergeldern.

