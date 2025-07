Gemeinde verlost Bauplätze mit Schlossblick an Kaufinteressenten

Der Wohnungsbau lag zuletzt in der Region ziemlich darnieder. Nun steht das neue Baugebiet „An der Brunnenwiese“ in Leitheim kurz vor der Vollendung. Ehe die Straße asphaltiert ist und die Gehwege gepflastert sind, registriert die Marktgemeinde Kaisheim schon ein reges Interesse an den Bauplätzen. Von diesen soll jetzt ein erheblicher Teil auf nicht alltägliche Weise an Käufer abgegeben werden.

