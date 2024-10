Lkw-Verkehr auf Straße bei Wolferstadt wird verboten

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Wolferstadt und Hagau wird für Fahrzeuge gesperrt, die mehr als 7,5 Tonnen wiegen. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Der Grund für die Maßnahme liegt nach Auskunft von Bürgermeister Philipp Schlapak in Hagau. Die Ortsdurchfahrt sei in dem Bereich, in dem die Straße von/nach Wolferstadt verläuft, so eng und unübersichtlich, dass größere Fahrzeuge nicht aneinander vorbeikommen. Zudem gebe es keine Wende- oder Ausweichmöglichkeit. Weil die Fahrbahn bei solchen Begegnungen nicht ausreiche, seien inzwischen Schäden an den Bordsteinen entstanden.

Auf der genannten Route sind laut Schlapak regelmäßig zum Beispiel Lastwagen von der B2 her in Richtung Ries und die Gemeinde Polsingen unterwegs. Die Fahrer von Lkw und anderen schweren Fahrzeugen müssten künftig den Weg über Steinbühl nehmen. Dieser sei nur etwa einen Kilometer länger. Außerdem sei diese Route besser befahrbar, gibt der Bürgermeister zu bedenken. Von der Beschränkung auf der Ortsverbindungsstraße würden Anlieger ausgenommen.