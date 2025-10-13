Windräder an anderer Stelle in Gemeinde Wolferstadt?

Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde Wolferstadt darum, auf ihrem Gebiet die Voraussetzungen für den Bau von Windrädern zu schaffen. Seit dem Sommer 2024 läuft ein Projekt mit dem Energieversorger EnBW-ODR. Ziel: Mit der Kombination aus Windkraftanlagen und Solarparks soll in größerem Stil alternativer Strom erzeugt werden. Zunächst war geplant, dass sich die Rotoren künftig im Bereich der Anhöhe „Vorachbuck“ nahe dem Ortsteil Rothenberg drehen sollen. Weil dort aber die topografischen Voraussetzungen schwierig sind, möchte es die Kommune jetzt an anderer Stelle versuchen.

Im Waldgebiet „Vorachbuck“ waren bis zu sechs Windräder angedacht. Untersuchungen ergaben jedoch, dass wegen der steilen Hänge auf der möglichen Vorrangfläche dort Windräder nur schwer realisierbar wären. Die Gemeinde schaute sich laut Schlapak deshalb nach Alternativen um. Ergebnis: Im Forst nordöstlich des Ortsteils Zwerchstraß könnten Windkraftanlagen möglicherweise leichter gebaut werden. Der Wald gehört der Stadt und der Hospitalstiftung Wemding. Von deren Seite gebe es keine Einwände, so Schlapak. Das Areal nördlich der Straße zwischen Zwerchstraß und dem Treuchtlinger Stadtteil Möhren befinde sich direkt an der Landkreisgrenze.

Gemeinde Wolferstadt will Bebauungsplan für Windräder aufstellen

Eine Vorrangfläche für Windkraft ist im Entwurf des Regionalen Planungsverbands in diesem Bereich aktuell nicht verzeichnet. Die Gemeinde will das Ganze mit einem Bebauungsplan mit dem Namen „Drei Windenergieanlagen nördlich Zwerchstraß“ angehen. In einer Sitzung des Gemeinderats, die am Dienstag, 14. Oktober, stattfindet, soll laut Tagesordnung der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst werden.

Dies sei erst einmal eine Willensbekundung der Kommune, betont Philipp Schlapak. Erst im weiteren Verfahren werde dann nach und nach geklärt, ob es möglich und sinnvoll sei, in diesem Gebiet Windräder zu errichten. Der Bürgermeister merkt im Vorfeld an: „Es ist bis dahin noch ein sehr langer Weg mit vielen Planungsschritten.“ Mit möglichen Investoren oder Betreibern habe die Gemeinde bisher keinerlei Verträge abgeschlossen.

Nahe Döckingen sind fünf Windräder vorgesehen

Bemerkenswert findet der Bürgermeister die Tatsache, dass es in direkter Nachbarschaft des „Vorachbuck“ auf mittelfränkischer Seite in der Gemeinde Polsingen konkrete Planungen für fünf Wildräder gibt. In der vorigen Woche fand dazu in Döckingen eine Info-Veranstaltung statt. Bei dieser sei keine einzige Stimme gegen Windkraftanlagen zu hören gewesen, berichtet Schlapak, der selbst dort war. Der Regionalplan im Nachbarbezirk sei bereits fertig und wegen des Vorranggebiets müssten die Wolferstädter nicht einmal gefragt werden.