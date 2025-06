Gemeinderat Bäumenheim genehmigt Sanierungsplan für die Schulturnhalle

Die Planungen für die Sanierung der Bäumenheimer Schulturnhalle kommen in die Gänge. Nach kontroverser Diskussion gab der Gemeinderat grünes Licht für die Beauftragung mehrerer Planungsleistungen, die sich zusammengenommen auf knapp 900.000 Euro summieren werden. Die Höhe dieser Kosten und die aus Sicht einiger Räte zu frühe Festlegung auf Bauvorhaben, die großteils erst ab 2028 umgesetzt werden können, waren die Hauptkritikpunkte in der Debatte. Sie gipfelte in einem Geschäftsordnungsantrag von BSW-Gemeinderat Manfred Seel auf Vertagung der Entscheidung auf die nächste Gemeinderatssitzung, der bei Stimmengleichheit von 7:7 die notwendige Mehrheit nur hauchdünn verfehlte.

