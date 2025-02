Eintrittspreise für Freibad bleiben weitgehend unverändert

Gute Nachricht für die Besucher des Freibads in Tagmersheim: Die Eintrittspreise bleiben in diesem Sommer fast komplett unverändert. Der Gemeinderat hat nur bei der Zehnerkarte für Erwachsene etwas an der Preisschraube gedreht. Sie kostet künftig 32 statt 30 Euro. Das Gremium legte zudem fest, dass schwerbehinderte Kinder grundsätzlich keinen Eintritt zahlen müssen.

Nach Angaben von Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer sucht die Gemeinde beziehungsweise die Freibad-Initiative weiter Ehrenamtliche, die sich im Freibad einbringen wollen. Es werde Personal für den Kiosk gesucht. Auch weitere Rettungsschwimmer würden jederzeit gebracht. Man versuche wieder Schwimmkurse anzubieten und Schulen, die an bestimmten Tagen das Freibad besuchen, mit Rettungsschwimmern zu unterstützen, um einen effektiveren Unterricht möglich zu machen.

Investitionen in das Bad seien derzeit nicht geplant und hoffentlich auch nicht nötig, so Riedelsheimer. Die Kommune beschränke sich auf die Instandhaltung. (wwi)