Gewerbegebiet Mertingen kommt - trotz Bedenken

Das Areal ist nicht groß. Dennoch verursachen jene 34 Hektar landwirtschaftliche Fläche, die in Mertingen in ein Gewerbegebiet umgewandelt werden sollen, Diskussionen. Das Quartier an der Heißesheimer Straße am nördlichen Ortsausgang von Mertingen wird aber kommen: Mit nur einer Gegenstimme nahm der Gemeinderat nun die Bedenken und Einwände entgegen. Damit hat das neue Gewerbegebiet eine neue formale Hürde genommen. Wohl schon im Frühjahr 2025 werden Baumaschinen anrollen.

