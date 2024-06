Gempfing

vor 2 Min.

Ausstellung in Gempfing: Reipka und seine Schüler

Plus Im Gempfinger Pfarrhof erzählen die Arbeiten von fast 40 Ausstellern Spannendes aus der Welt der Kunst. In "Reipka und seine Schüler" geht es aber auch um menschliche und zeitgeschichtliche Aspekte.

Von Barbara Würmseher

Wie ein großer Bühnenscheinwerfer leuchtet die Sonne an diesem Samstag gleißend auf den Gempfinger Kirchberg, der sich einmal mehr als bemerkenswertes Kulturzentrum in Szene setzt. Der Pfarrhof mit all seinen Möglichkeiten wird erneut zum Schauplatz für bildende Kunst und lässt reiche Bildsprache zu Wort kommen. In den Charme dieses Kraftorts eingebettet, bespielen die Organisatoren mit knapp 40 Ausstellern sämtliche verfügbaren Gebäude - von der Holzlege über die Stadel bis hin zur Kapelle - mit Bildern und Skulpturen. Und sie lassen staunen!

Staunen nicht nur über die kontrastreichen Arbeiten, nicht nur über die Begegnungen, die sich bei der Vernissage ergeben. Sondern staunen vor allem auch über die gemeinsame Geschichte, die die Künstlerinnen und Künstler miteinander verbindet. Es sind ganz individuelle Erfahrungen, eng verwoben mit der Zeitgeschichte. Die Fäden laufen ein Stück weit wieder einmal bei Josef Oberberger zusammen, dessen Malklasse 2022 eine ähnlich konzipierte Werkschau in Gempfing gewidmet war. Mehr noch tun sie das diesmal freilich bei Oberbergers Schüler Jürgen Reipka, der später ebenfalls als Akademieprofessor in München lehrte. "Reipka und seine Schüler", ist die Ausstellung denn auch überschrieben.

