00:41 Uhr

Fußball und Kultur in Gempfing - eine köstliche Symbiose

Die Hofmarkmusik übernahm den musikalischen Part der Sprecherstunde und war in Trikots gekleidet auch optisch ein Hingucker.

Plus Im Gempfinger Pfarrhof treffen vermeintliche Gegensätze aufeinander. Warum die Sprecherstunde mit BR und Hofmarkmusik zu einem höchst amüsanten EM-Abstecher gerät.

Von Barbara Würmseher

Als Martin Fogt das Spiel anpfeift, haben die Fans längst das ausverkaufte Gempfinger Kulturstadion gefüllt. Die Südkurve ist noch ein wenig unruhig, Hooligans und Ultras befinden sich allerdings nicht darunter. Auch Flitzer halten sich zurück. Lediglich zwei Fotografen huschen hie und da über das Spielfeld, sind aber zum Glück komplett bekleidet.

Während sich die Sprecher des BR strategisch günstig im Feld verteilen, bilden die Mitglieder der Hofmarkmusik eine Fünferkette. Linksaußen Erich Hofgärtner sitzt am Diatonischen Hackbrett, Rechtsaußen Angela Hofgärtner an der Harfe. Die Mittelfeldspieler Rita Brunner (Geige), Hartmut Betz (Klarinette) und Hannes Schmauch (Kontrabass) wechseln sich in defensivem Spiel und Pressing ab.

