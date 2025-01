Gewinner beim Preisschafkopfen von Almenrausch Gempfing-Überacker 2025

Zum Preisschafkopfen des Schützenvereins „Almenrausch“ Gempfing begrüßte der Vorsitzende Stefan Peters 80 Teilnehmer aus Gempfing und den Nachbarorten. Nach Bekanntgabe der Regeln durch Stefan Peters konnte der Wettbewerb beginnen und nach den zwei Runden mit jeweils 40 Spielen standen die Sieger fest. Am Ende des Nachmittages wurde Ludwig Mertz Sieger mit 156 Punkten, das Preisgeld betrug 200 Euro. Den zweiten Platz holte sich Robert Hirschinger mit 93 Punkten und ein Preisgeld von 120 Euro. Den dritten Platz mit 90 Punkten erreichte Edmund Hirl und ein Preisgeld von 100 Euro. Insgesamt wurde an 20 Teilnehmer Geldpreise ausgeschüttet. Traditionell gibt es in Gempfing immer so viele Preise wie Schafkopfpartien (4 Spieler) spielen. Jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt findet das traditionelle Spiel in Gempfing statt, organisiert vom Schützenverein. Zum Vormerken: Der Schützenverein feiert vom 28. Mai bis 1. Juni .2025 sein 100-jähriges Gründungsfest. Gefeiert wird am 28. Mai mit einer Plattenparty, dem Specialakt „Martina Schwarzmann“ am Freitag, der Partyband „Twisters“ am Samstag und einem traditionellen Festsonntag.

