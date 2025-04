Bürgermeister Schwab tritt wieder an – unter einer Bedingung

Bürgermeister Leonhard Schwab möchte sich für eine weitere Amtszeit bewerben. Darüber informierte er in der Genderkinger Bürgerversammlung. Es war nicht das einzige Thema der Veranstaltung. So ging es unter anderem auch um Differenzen mit dem Zweckverband Wasserversorgung sowie das ehemalige Asylheim in der Nähe des Flugplatzes. Dieses wird in nicht allzu ferner Zukunft abgerissen

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leonhard Schwab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis