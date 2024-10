Gerd Steppich ist neu im Gemeinderat Münster

Mitte September schockte eine Nachricht viele Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Münster: Gemeinderat Bernd Knauer war plötzlich und unerwartet auf dem Weg zur Arbeit verstorben. Er wurde nur 35 Jahre alt. Im Mai 2020 war Knauer für die CSU in den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde gewählt worden. Auch abseits des politischen Gremiums war er vielfach in der Dorfgemeinschaft engagiert: im Ortsverband der CSU, in der Freiwilligen Feuerwehr Münster, im Schützenverein Edelweiß (seit 2021 als Erster Schützenmeister) und in der Waldgenossenschaft. „Das ehrenamtliche Wirken Bernd Knauers für unsere Dorfgemeinschaft war überaus herausragend und verdient volle Anerkennung. Viel zu früh wurde er aus unserer Mitte gerissen“, so Bürgermeister Jürgen Raab.

