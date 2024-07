Rainer-Winkel-Festival: Mal fetzig, mal spöttisch und immer lässig

Ein bayerischer Sommernachtstraum sollte es werden, das Rainer-Winkel-Festival 2024. So stand es im Programm und so ist es auch wahr geworden. Das kleine, aber feine Festival in der besonderen Umgebung auf Gut Sulz zwischen Münster und Rain hat alle Erwartungen erfüllt. Fast durchweg schönes Wetter, drei laue Sommerabende wie aus dem Bilderbuch, freundliche und kreative Bewirtung mitten in der herrlichen Parkanlage zwischen Büschen und Baumriesen.

