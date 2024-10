Unbekannte scheitern mit Einbruch in Mertinger Grundschule

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben laut Polizeibericht zwischen dem 24. und 29. Oktober versucht, in die Antonius-von-Steichele-Grundschule in Mertingen einzubrechen. Sie hätten versucht, die Fenster an der Südseite des Gebäudes aufzuhebeln, doch es sei ihnen nicht gelungen, ins Gebäudeinnere zu kommen. Durch das Hebeln wurden mehrere Fenster beschädigt.

Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09090/70070. (AZ)