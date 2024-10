Auseinandersetzung zwischen Lkw-Fahrern in Monheim eskaliert

Am Freitag ist es in Monheim zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier Lkw-Fahrer bei Monheim gekommen. Gegen 15 Uhr gerieten die Männer auf dem Gelände einer Spedition in der Wemdinger Straße zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf griff der ältere der beiden seinen 47-jährigen Kontrahenten an und schlug diesem laut Polizei mit der Faust in das Gesicht. Der 47-Jährige nahm daraufhin eine Eisenstange und warf diese in Richtung des 61-jährigen Fahrers, verfehlte ihn aber. Der 47-Jährige wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Gegen beide Beteiligte wird nun wegen Körperverletzung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)

