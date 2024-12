In die Geschäftswelt in Wemding ist Bewegung gekommen. In der jüngeren Vergangenheit kauften Gewerbetreibende eine Reihe von Grundstücken, um Projekte zu verwirklichen. Vor diesem Hintergrund sieht sich die Stadt veranlasst, die Bebauungspläne zu überprüfen. Der Stadtrat hat nun den ersten Schritt dafür getan, dass die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden können.

