Kreisversammlung mit Ehrungen des BKV - Kreisverband Donau Ries

Icon Vergrößern Die Geehrten von links nach rechts, Kreisvorsitzender Färber Manfred, Marko Scholz, Harald Beck, Johann Deißler, Gerhard Schneid, Johann Kriegler, Karl Wiedenmann, Stephan Hippmann, Matthias Nadler, Reinhard Schuster, Vitus Schröttle, Landrat Stefan Rößle, Bürgermeister Harald Müller, stellvertretender Kreisvorsitzender Robert Löhle Foto: Färber Gabriele Icon Schließen Schließen Die Geehrten von links nach rechts, Kreisvorsitzender Färber Manfred, Marko Scholz, Harald Beck, Johann Deißler, Gerhard Schneid, Johann Kriegler, Karl Wiedenmann, Stephan Hippmann, Matthias Nadler, Reinhard Schuster, Vitus Schröttle, Landrat Stefan Rößle, Bürgermeister Harald Müller, stellvertretender Kreisvorsitzender Robert Löhle Foto: Färber Gabriele

Bei den Grußworten zur BKV-Kreisversammlung gab Bürgermeister Harald Müller einen Überblick über das Dorf- und Vereinsleben. Landrat Stefan Rößle ging auf die aktuelle Politik und deren Ereignisse ein. Kreisvorsitzende, Manfred Färber, berichtete über Veranstaltungen auf Orts- und Kreisebene. Die geplanten und durchgeführten Gründungs- und Jubiläumsfeste waren wieder ein voller Erfolg. Des Weiteren unterrichtete er die Ortsvereine über verschiedene Neuerungen und Änderungen für die Vereinsführung. Kreisschatzmeister, Josef Wollinger, gab in seinem Finanzbericht einen Einblick über die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024. Die Revisoren bescheinigten dem Kassier eine vorbildliche Kassenführung. Beim anschließenden Tagesordnungspunkt Ehrungen verdienter Mitglieder wurden durch den Kreisvorsitzenden ausgezeichnet, Ehrenkreuz in Bronze: Marko Scholz Heroldingen, Swen Harzer Megesheim, Gerhard Schneid Megesheim, Stefan Röttinger Utzwingen. Ehrenkreuz in Silber: Harald Beck Untermagerbein, Jürgen Achinger Weilheim, Johann Kriegler Megesheim. Ehrenkreuz in Gold: Matthias Nadler Donauwörth, Reinhard Schuster Flotzheim, Jürgen Braun Herblingen, Vitus Schröttle Gosheim. Verdienstkreuz in Bronze: Johann Deißler Pfäfflingen. Eine besondere Auszeichnung konnten die ausgeschiedenen stellvertretenden Kreisvorsitzende Stephan Hippmann aus Löpsingen und Karl Wiedenmann aus Rohrbach in Empfang nehmen. Für Ihre besonderen Verdienste um den Kreisverband Donau Ries wurden beide Kameraden zu Ehrenmitgliedern des BKB - KV Donau Ries ernannt. Zum Schluss bedankte sich Kreisvorsitzender Färber bei allen Vorsitzenden und Mitgliedern der Ortsvereine für Ihre geleistete - ehrenamtliche - Arbeit und beendete die Versammlung mit dem Verbandsgruß " In Treue fest für Gott, Heimat und Vaterland"

