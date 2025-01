Wemdinger Gottfried Hänsel kandidiert auf CSU-Liste für Bundestag

Einen aktiven Beitrag zur Demokratie und zum Politikwechsel bei der anstehenden Bundestagswahl wollen die in der Seniorenunion Schwaben (SU) engagierten Angehörigen der „Generation Ü60“ leisten. Als Signal dafür hat sich der schwäbische SU-Bezirksvorsitzende Gottfried Hänsel, Wemding, auf die CSU-Landesliste für den Bundestag setzen lassen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die CSU-Landesdelegiertenversammlung hat diese Nominierung im Dezember vergangenen Jahres einstimmig beschlossen.

Hänsel sagt: „Natürlich geht es nicht darum, tatsächlich in das Parlament einzuziehen oder gar in Wettbewerb zu den Kandidaten der Wahlkreise zu treten.“ Es gehe vielmehr unter anderem um ein Signal an die ältere Generation, dass es wichtig sei, für die Prinzipien des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates in jeder Altersgruppe aktiv einzutreten. Hänsel ist langjähriger Kreis- und Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister Wemdings, CSU-Vorsitzender seiner Stadt und Leiter des SU-Landesarbeitskreises „Bürokratie-Abbau“ und Vorsitzender mehrerer Fördervereine und Gremien von der Orts- bis zur Diözesan- und Landesebene. Mit der sichtbaren Mitwirkung im Bundestagswahlkampf will die Seniorenunion dazu beitragen, dass nach dem „Chaos der Ampelregierung“ ein Wechsel zu einer stabilen unionsgeführten Sicherheits-, Sozial- und Wirtschaftspolitik erreicht wird. (AZ)