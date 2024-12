Leader-Projekte: Küchlebacken, Schmiede und besonderer Spielplatz

In Harburg soll ein in der Region bislang einmaliger Spielplatz entstehen. Dieser wird aus dem EU-Förderprogramm Leader bezuschusst. Der Exekutivausschuss der Lokalen Arbeitsgemeinschaft (LAG) Monheimer Alb - Altmühl/Jura gab in seiner Sitzung nun grünes Licht dafür, dass ein entsprechender Förderantrag gestellt werden kann. Das Gremium befasste sich auch mit einigen anderen Projekten aus der Region, die vom Küchlebacken bis zu Bauprojekten reichen.

Bürgermeister Christoph Schmidt aus Harburg beschrieb die Pläne zur Errichtung eines Mehrgenerationen- und Inklusionsspielplatzes an der Heide in der Nähe des Schlosses beim „Märchenwald“. Alle Spielgeräte sollen laut Pressemitteilung mit mindestens zwei Sinnen erkennbar sein. Unter dem Motto „Nicht alles für alle, sondern für alle etwas“ habe in der Planungsphase ein enger Austausch mit relevanten Fachstellen stattgefunden, erläuterte Schmidt. Das Leader-Gremium bewertete den Spielplatz in seiner Gesamtkonzeption als überregional einzigartig und befürwortete einstimmig bei geplanten Gesamtkosten von fast 202.000 Euro brutto eine Leader-Förderung in Höhe von 50 Prozent der Nettokosten (bis zu knapp 85.000 Euro).

Barrierefreies Sportheim in Altisheim

Mehrere Projekte wurden dem Entscheidungsgremium der LAG, in dem Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft aus den 17 Mitgliedskommunen Stimmrecht haben, im Beisein von Leader-Koordinator Erich Herreiner präsentiert. Im Namen der SpVgg Altisheim-Leitheim stellten Achim Zinsmeister und Johann Förg die „Strategie SpVgg 2030 – barrierefrei“ vor, in deren Rahmen Sanitäranlagen und Zugang zum Sportheim von den Vereinsmitgliedern barrierefrei gestaltet werden sollen.

Den „Erhalt der Alten Schmiede“ in ehrenamtlichem Engagement hat sich die Freiwillige Feuerwehr Warching auf die Fahnen geschrieben. Alfons Lechner hielt ein Plädoyer dafür, das ortsprägende Gebäude vor dem Verfall zu bewahren. Mit einem „Erfahrungsbericht Jugendfeuerwehr Marxheim“ möchte die Marxheimer Feuerwehr über 30 Jahre an Erfahrungsschatz teilen und damit Mehrwert für die Feuerwehren in der Region schaffen. Dies erläuterte Jugendwart Andreas Baur.

Aussichtsplattform in Mönchsdeggingen soll neu gestaltet werden

Für den Dorfverein Mönchsdeggingen beschrieb Walter Beck die geplante „Neugestaltung und Ergänzung einer Aussichtsplattform“ mit Infotafel und Aussichtsfernrohr. Tradition erhalten will die Dorfgemeinschaft Übermatzhofen (Stadt Pappenheim), vertreten durch das Ehepaar Weitzinger, mit dem Projekt „Regionales Backen von fränkischen, ausgezogenen Küchle im alten Schulhaus“. Mit einem Kurs und einem Rezeptheft soll altes Wissen über das Küchlebacken für kommende Generationen erhalten werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Untermagerbein nimmt sich in ehrenamtlicher Tätigkeit der „Gestaltung des Maibaum- und Festplatzes“ an. Der dient nicht nur der örtlichen Bevölkerung und den Vereinen als Festplatz, sondern auch Wanderern und Radfahrern als Rastplatz, erläuterte Werner Mittring. Die Projekte und das damit verbundene ehrenamtliche Engagement fanden großen Anklang bei den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums.