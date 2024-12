Straße bei Wolferstadt jetzt für Lkw gesperrt

Auf Anordnung des Landratsamtes Donau-Ries und laut einem Beschluss des Wolferstädter Gemeinderats dürfen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wolferstadt und Hagau nun keine größeren Fahrzeuge mehr unterwegs sein.

Für die Straße gilt eine Gewichtsbeschränkung von 7,5 Tonnen. Anlieger sind weiterhin frei. Schwerere Fahrzeuge müssen über die Kreisstraße über Steinbühl nach Hagau fahren. Diese Strecke ist dem Wolferstädter Bürgermeister Philipp Schlapek zufolge lediglich gut einen Kilometer länger. Die Gemeinde ergriff hier die Initiative, weil zunehmend größere Lkw auf der Ortsverbindungsstraße unterwegs waren. Die Ortsdurchfahrt in Hagau ist eng und nur einspurig befahrbar. Es kam schon zu erheblichen Schäden.

Weil es zwischen Wolferstadt und Hagau keinerlei Umkehrmöglichkeit gibt, wurde ist auch der gesamte Straßenabschnitt zwischen der Kreisstraße in Wolferstadt und dem Anschluss an die Kreisstraße in Hagau auf 7,5 Tonnen beschränkt. (AZ)